В Минске судят защитника мурала с «диджеями Перемен» Степана Латыпова

В суде Советского района Минска 1 июня начался суд над защитником мурала с «диджеями Перемен» Степаном Латыповым. Процесс ведет судья Александр Волк.

Фото из архива

Признанного политзаключенным Латыпова обвиняют по ч. 1, 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организаций, и активное участие в таких действиях); ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка); ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Поддержать Латыпова в суд пришли около 30 человек, однако в зал попали лишь 18. Когда Латыпова, руки которого были скованы за спиной наручниками, вели на процесс, он показал жест «Виктория».

Судья запретил фото- и видеосъемку во время процесса и до него. Также он передал распоряжение председателя суда о запрете съемки в здании суда.

Степан Латыпов, который изначально являлся подозреваемым по ст. 293 УК (массовые беспорядки), был задержан 15 сентября 2020 года и помещен в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

Как ранее сообщала пресс-служба Следственного комитета, 15 сентября 2020 года он оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия. СК отмечает, что «обвиняемый при общении с сотрудниками милиции всегда вел себя вызывающе и агрессивно, пытаясь привлечь внимание общественности для подражания и вовлечения иных лиц в свою противоправную деятельность».

По версии следствия, «обвиняемый объединил вокруг себя группу граждан для совместного участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории столицы». Вместе с участниками чата обвиняемый создал мастерские по изготовлению протестной символики, в том числе флагов, которые предназначались для размещения на фасадах зданий. Согласно материалам дела, «Латыпов организовал сбор денежных средств со стороны участников сообщества для материальной организации его деятельности».

Латыпову вменяют участие в блокировке дорог и неповиновение законным требованиям представителей власти.

СК также сообщал, что в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Беларбо», директором и бухгалтером которого он являлся, установлены факты хищения и ненадлежащего оказания услуг.

По версии следствия, с апреля 2019 по сентябрь 2020 года Латыпов «под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей».

Латыпова задержали во дворе его дома на улице Червякова, когда он защищал будку с изображением диджеев от силовиков, которые в очередной раз пришли уничтожать рисунок. Минчанин требовал, чтобы неизвестные в штатском и масках представились. Позже в квартире Латыпова был проведен обыск, а его самого отвезли в изолятор на Окрестина.

Минчане называют этот двор «площадью Перемен», ранее там вывешивали бело-красно-белые флаги, а на вентиляционной будке рисовали двух диджеев, включивших песню Виктора Цоя «Перемен» 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере.

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