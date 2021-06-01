В Гродно задержана редактор спецпроектов Hrodna.life Ирина Новик

В Гродно задержана редактор спецпроектов портала Hrodna.life Ирина Новик, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Фото со страницы Ирины Новик в соцсети

Утром 1 июня Ирина пришла в отделение милиции по вызову участкового, где ее и задержали. По информации БАЖ, сейчас сотрудники милиции едут к журналистке домой, чтобы провести осмотр.

Как сообщалось, 30 мая был задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота. На него составили административный протокол за распространение экстремистских материалов. В квартире, где прописан Шота, силовики провели осмотр. У него изъяли ноутбук, телефон, три старых жестких диска и красно-белый зонтик.

По утверждению милиции, в ходе мониторинга интернета сотрудниками Ленинского РОВД Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna.life информационной продукции, признанной экстремистской.

26 апреля Гродненский областной суд оставил в силе штраф, наложенный на редакцию портала Hrodna.life (400 базовых величин, 11.600 рублей) и Алексея Шоту (25 б.в., 725 рублей). Решение оштрафовать редакцию вынес 19 марта суд Ленинского района Гродно за «распространение информации, включенной в список экстремистских материалов» (ч. 2 ст. 17.11 КоАП). На сайте были обнаружены три материала со ссылками на телеграм-канал, который белорусские власти в прошлом году внесли в список экстремистских.

На заседании райсуда Шота заявил, что на момент публикации телеграм-канал еще не был внесен в список. Кроме того, после запрета этого канала редакция удалила все упоминания о нем, которые удалось найти. Сознательно, целенаправленно и намеренно эти материалы не распространялись, подчеркнул главред.

Адвокат Александр Бирилов отметил в суде, что после обновления КоАП в нем не осталось статьи 17.11 (изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов), по которой судили Шоту.

29 января в редакции портала были изъяты ноутбук, фотоаппараты, квадрокоптер, флешки, календари и журналы, изданные Hrodna.life.