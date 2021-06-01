«Смогут оказать на нас серьезное давление». Зеленский опасается реальной интеграции Беларуси и РФ

Реальная реализация Союзного государства Беларуси и России станет угрозой для Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Фото Вадима Замировского
«Сегодня у нас очень опасная ситуация в Беларуси, на нашей северной границе, — сказал он в опубликованном 31 мая интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. — Сегодня там армия находится под командованием белорусского режима. Но мы наблюдаем за тем, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями [по интеграции] друг с другом. Возможно, они будут включать в себя и оборону, и тогда эти страны смогут оказать на нас серьезное давление. В этом случае Россия получила бы контроль над белорусскими вооруженными силами. В реальном союзном государстве России и Беларуси мы видим угрозу для себя».
2 апреля 1996 года президент России Борис Ельцин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали договор об образовании Сообщества Беларуси и России, а в декабре 1999 года стороны заключили Договор о создании Союзного государства.
Тема «углубленной интеграции» двух стран в рамках проекта Союзного государства возникла несколько лет назад с подачи России. В развитие этого процесса руководство двух стран работает над согласованием более трех десятков так называемых дорожных карт интеграции (впоследствии некоторые из них были объединены, и их общее число уменьшилось до 28).