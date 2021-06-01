В Минске за бело-красно-белый футбольный шарф задержан журналист Дмитрий Руто

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В Минске утром 1 июня задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто, сообщает медиапортал.

Фото носит иллюстративный характер

Основанием для задержания стало то, что в автомобиле Дмитрия был бело-красно-белый футбольный шарф.

Как сообщает издание, журналиста обвиняют в незаконном пикетировании по статье 24.23 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание в виде штрафа или ареста.

Руто доставлен в Октябрьское РУВД Минска, где в его отношении сейчас составляется протокол.

 

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Тэги: задержания журналистов бело-красно-белые флаги Персона: Дмитрий Руто Город: Минск

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