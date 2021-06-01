Евро растет, а доллар падает 1 июня

/ Экономика
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Первые летние торги на БВФБ открылись с роста европейской и падения американской валют.

По данным на 10:40, евро добавляет 0,0054 пункта — 3,0938 белорусского рубля, а доллар теряет 0,0032 пункта — 2,5296 белорусского рубля.

Напомним, утром в столичных обменных пунктах выставлены следующие курсы валют.

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Тэги: курсы валют

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