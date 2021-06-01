Евро растет, а доллар падает 1 июня
Первые летние торги на БВФБ открылись с роста европейской и падения американской валют.
По данным на 10:40, евро добавляет 0,0054 пункта — 3,0938 белорусского рубля, а доллар теряет 0,0032 пункта — 2,5296 белорусского рубля.
Напомним, утром в столичных обменных пунктах
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