На пожаре в Круглянском районе погибла 100-летняя пенсионерка

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Жизнь престарелой пенсионерки (1921 г.р.) унес пожар в Круглянском районе.

Как сообщили в МЧС, происшествие случилось накануне вечером в частном доме в деревне Пригани-2.

Кроме этого за минувшие дежурные сутки на пожарах погибли: в деревне Большая Полонка (Дятловский район) 40-летней мужчина, а в Минске на улице Уборевича 49-летний мужчина.

Всего с начала года на территории страны произошло 2912 пожаров (за аналогичный период прошлого — 2685), на которых погибло 352 человека (322).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: гибель на пожарах пожары

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