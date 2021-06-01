Россия увеличивает количество авиационных и железнодорожных рейсов в Беларусь. Как сообщила пресс-служба российского правительства, решение об этом принято 31 мая оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России.

«Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Беларусью по маршруту Москва — Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе», — говорится в сообщении.

Также 10 июня будет возобновлено ежедневное железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью по маршрутам Гомель — Москва и Полоцк — Москва. Кроме того, увеличится количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту Москва — Минск.

Как сообщалось, председатель правительства России Михаил Мишустин 3 февраля подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Беларусью и увеличении количества авиарейсов в Минск.

Пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью по маршрутам Минск — Москва — Минск, а также Москва — Калининград и Калининград — Санкт-Петербург (с остановкой поездов в Минске) было возобновлено на взаимной основе 8 февраля.

С этой же даты на взаимной основе увеличено количество регулярных авиарейсов Москва — Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено воздушное сообщение в Минск из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.