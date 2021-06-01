В Кремле не стали комментировать слова Макея о «провокациях олигархов»

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В Кремле не стали комментировать слова министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о якобы подготовке российскими олигархами провокаций на территории Беларуси.

Отвечая на вопрос пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «затрудняется прокомментировать эту информацию».

Он рекомендовал этот вопрос «адресовать в МИД Беларуси», пишет РБК.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства заявил, что российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций, которые готовили российские олигархи после выборов президента Беларуси.

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Песков

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