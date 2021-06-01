Что происходит в обменниках в первый день лета

Банки, работающие на территории Беларуси, установили во вторник, 1 июня. Новые курсы иностранных валют.

Так, по данным select.by на 09:00, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,531, а купить по 2,535 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,57);

евро 3,086 / 3,095 (3,13);

100 российских рублей 3,445 / 3,453 (3,53).

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