Что происходит в обменниках в первый день лета
Банки, работающие на территории Беларуси, установили во вторник, 1 июня. Новые курсы иностранных валют.
Так, по данным
доллар выгоднее всего можно продать по 2,531, а купить по 2,535 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,57);
евро 3,086 / 3,095 (3,13);
100 российских рублей 3,445 / 3,453 (3,53).
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