ЧМ-2021. Сможет ли Беларусь напоследок громко хлопнуть дверью

Сегодня завершается групповой раунд чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Белорусская сборная встретится с российской командой. Соперники располагаются в турнирной таблице на противоположных полюсах.

Букмекеры безусловным фаворитом встречи считают россиян:

победа России — 1.25;

ничья — 7.00;

победа Беларуси — 9.50.

Стартовое вбрасывание произойдет в 20:15.

Кроме этого поединке в группе А состоятся еще два противостояния:

Швейцария — Великобритания (начало в 12:15);

Словакия — Чехия (16:15).

Турнирное положение:

Россия — 14 очков (после 6 матчей); Швейцария — 12 (6); Словакия — 12 (6); Чехия — 10 (6); Швеция — 10 (7); Дания — 9 (7); Великобритания — 4 (6); Беларусь — 4 (6).