ЧМ-2021. Сможет ли Беларусь напоследок громко хлопнуть дверью
Сегодня завершается групповой раунд чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.
Белорусская сборная встретится с российской командой. Соперники располагаются в турнирной таблице на противоположных полюсах.
Букмекеры безусловным фаворитом встречи считают россиян:
- победа России — 1.25;
- ничья — 7.00;
- победа Беларуси — 9.50.
Стартовое вбрасывание произойдет в 20:15.
Кроме этого поединке в группе А состоятся еще два противостояния:
- Швейцария — Великобритания (начало в 12:15);
- Словакия — Чехия (16:15).
Турнирное положение:
- Россия — 14 очков (после 6 матчей);
- Швейцария — 12 (6);
- Словакия — 12 (6);
- Чехия — 10 (6);
- Швеция — 10 (7);
- Дания — 9 (7);
- Великобритания — 4 (6);
- Беларусь — 4 (6).