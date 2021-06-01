ЧМ-2021. Сможет ли Беларусь напоследок громко хлопнуть дверью

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Сегодня завершается групповой раунд чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Белорусская сборная встретится с российской командой. Соперники располагаются в турнирной таблице на противоположных полюсах.

Букмекеры безусловным фаворитом встречи считают россиян:

  • победа России — 1.25;
  • ничья — 7.00;
  • победа Беларуси — 9.50.

Стартовое вбрасывание произойдет в 20:15.

Кроме этого поединке в группе А состоятся еще два противостояния:

  • Швейцария — Великобритания (начало в 12:15);
  • Словакия — Чехия (16:15).

Турнирное положение:

  1. Россия — 14 очков (после 6 матчей);
  2. Швейцария — 12 (6);
  3. Словакия — 12 (6);
  4. Чехия — 10 (6);
  5. Швеция — 10 (7);
  6. Дания — 9 (7);
  7. Великобритания — 4 (6);
  8. Беларусь — 4 (6).

 

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Сюжет: ЧМ-2021 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2021 хоккей-сборная

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