На Гомельщине и Гродненщине за выезд на машине за границу надо платить деньги

В Гомельской и Гродненской областях 1 июня вступили в силу решения о взимании местных сборов за выезд транспортных средств за пределы страны.

Местный сбор, который составляет одну базовую величину (на сегодня 29 рублей), будет действовать по 1 января 2023 года.

Он взимается за пересечение госграницы транспортными средствами в пунктах пропуска независимо от количества пассажиров.

Уплачивать сбор будут водители принадлежащих организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, автомобилей, максимальная масса которых не превышает пять тонн. При этом неважно, какое количество пассажиров будет находиться в транспортном средстве.

Некоторые граждане освобождены от уплаты сбора при наличии подтверждающих документов. В их числе водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, в также сопровождающие умерших для захоронения; участники и инвалиды Великой Отечественной войны; инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие; участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС; белорусы, выезжающие на лечение в санатории.

Как ранее отмечали облисполкомы, собранные средства пойдут на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Следует отметить, что с 21 декабря 2020 года граждане Беларуси и лица, имеющие в стране вид на жительство, не могут выехать из страны через наземные пункты пропуска. Формальная причина, согласно постановлению правительства, — борьба с коронавирусом. Запрет действует на выезд через автодорожные пункты пропуска, по железной дороге, речные порты. Установлен и ряд исключений.