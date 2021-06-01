Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

В первый летний день погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +16..+18°C;

Витебск +15..+17°C;

Гомель +15..+17°C;

Гродно +14..+16°C;

Могилев +16..+18°C;

Минск +16..+18°C.

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