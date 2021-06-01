Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
В первый летний день погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +16..+18°C;
- Витебск +15..+17°C;
- Гомель +15..+17°C;
- Гродно +14..+16°C;
- Могилев +16..+18°C;
- Минск +16..+18°C.
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