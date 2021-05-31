Еврокомиссар Бретон: Вместе с самолетом Ryanair угнали европейские ценности

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«Государственным пиратством» назвал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон (Франция) ситуацию с вынужденной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, сообщает Le Figaro со ссылкой на информагентство France Presse.

Фото: europarl.europa.eu

«Это неприемлемый инцидент. Произошел угон не только самолета из ЕС с европейскими пассажирами, но также угон европейских ценностей, и мы это терпеть не будем», — заявил еврокомиссар. Европа «была атакована этим актом государственного пиратства, мы не оставим это безнаказанным», подчеркнул Бретон, передает БелаПАН.

После посадки белорусские власти задержали находившихся на борту проживавшего в Литве и Польше журналиста и активиста Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. На родине Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. Он был объявлен в международный розыск и внесен в список лиц, причастных к террористической деятельности, власти страны ранее направили в Польшу запрос о его выдаче. Белорусские правозащитники признали Протасевича и Сапегу политзаключенными.

В связи с инцидентом Евросоюз объявил о подготовке секторальных санкций в отношении официального Минска, практически прекращено авиасообщение.
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Тэги: инцидент с самолетом Ryanair Персона: Тьерри Бретон

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