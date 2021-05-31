Украина получит регулярное прямое авиасообщение с Саудовской Аравией

На украинский рынок выйдет лоукостер из Саудовской Аравии Flynas. Ранее для осуществления перелета из Киева был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.

Соответствующее соглашение было достигнуто 31 мая, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Flynas — ведущий лоукостер Саудовской Аравии, с парком в 30 самолетов. Авиакомпания выполняет более 1200 рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям. Недавно авиаперевозчик заключил соглашение с Airbus о покупке 120 новых самолетов общей стоимостью 8,6 млрд долларов.