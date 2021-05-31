В прямом эфире VOKA покажут турнир всемирно известной бойцовской лиги BRAVE Combat Federation

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4 июня в Минске состоится одно из крупнейших спортивных событий 2021 года турнир лиги BRAVE Combat Federation. За встречей звезд ММА фанаты смогут наблюдать в прямом эфире VOKA.

BRAVE Combat Federation зарекомендовала себя как самая быстрорастущая организация ММА в мире, и Беларусь станет 22-й страной, которая принимает у себя турнир этого известного промоушена. Главным событием BRAVE CF 51 в Минске станет встреча легковесов  бразильского ветерана бойцовской лиги Лукаса Мартинса и восходящей немецкой звезды Марселя Грабински. 

Профессиональный рекорд 29-летнего Грабинского 21 победа (из них 15 досрочных нокаутом или сабмишеном) и всего 6 поражений.  Для него бой 4 июня — редкая возможность укрепить свои позиции, особенно после победного дебюта против Иссы Исакова (в суперлегком весе) на историческом турнире  BRAVE CF 50 1 апреля.

Но противостоять ему будет не кто иной, как 32-летний экс-чемпион мира BRAVE CF в легком весе и бывший претендент на титул чемпиона BRAVE CF в полулегком весе Лукас Мартинс, который может похвастаться профессиональным рекордом из 20 побед (из них 12 нокаутами или техническими нокаутами и 5 сабмишенами) и только 5 поражений.

Комментировать турнир будут спортивный комментатор Артошес Антонян и тренер по боксу Константин Маханьков.

Присоединиться к просмотру BRAVE CF 51 можно 4 июня с 19:30 на сайте voka.tv или в приложении VOKA. Трансляция будет доступна для зарегистрированных пользователей по подпискам «IPTV Базовый», «IPTV Расширенный», «IPTV Базовый Спорт», «Спорт», «Все включено», «ТВ Расширенный».

 

 

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Тэги: бойцовский турнир MMA Персона: Лукас Мартинс Марсель Грабински Артошес Антонян Константин Маханьков

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