Кипр запретил «Белавиа» входить в свое воздушное пространство

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До 28 августа белорусским самолетам запрещено входить в кипрское воздушное пространство, а кипрским — в белорусское.

Об этом сообщила кипрская Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации.

Из указанных ограничений исключены гуманитарные рейсы, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации самолеты.

«Белавиа» выполняла на Кипр пять рейсов в неделю. Пока авиакомпания может выполнять полеты в Россию, Турцию, Египет, ОАЭ, страны Кавказа и Центральной Азии.
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Тэги: Белавиа Беларусь-Кипр инцидент с самолетом Ryanair

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