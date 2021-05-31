Главреду TUT.by Марине Золотовой грозит до семи лет лишения свободы

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Минский городской суд в закрытом режиме рассмотрел жалобу на помещение под стражу главного редактора TUT.by Марины Золотовой и журналиста портала Елены Толкачевой.

Обеих обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.1 ст. 16 ч.2 ст. 243 УК), что грозит до пяти лет «химии» или от трех до семи лет лишения свободы, передает телеграм-канал портала.

Суд оставил в силе самую суровую меру пресечения в виде заключения под стражу. Исходя из практики можно предложить, что она избрана на два месяца. Задержанные находятся в СИЗО № 1.

Всего по делу TUT.by задержали 15 человек.

Сюжет: Атака на TUT.by
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Тэги: дело против TUT.by СИЗО № 1 Персона: Марина Золотова Елена Толкачева

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