Тихановская встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд

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Светлана Тихановская находится в Таллинне с рабочим визитом, где она встретилась с президентом Керсти Кальюлайд.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

По сообщению пресс-службы Тихановской, политики обсудили 4-й и 5-й пакеты санкций, новый план экономической помощи ЕС Беларуси и то, каким способом Эстония может помочь белорусам в переходный период.

Тихановская призвала оказывать срочную помощь журналистам, гражданскому обществу и всем репрессированных по политическим причинам.

Также она предложила проверить «кошельки» режима на наличие недвижимости или бизнеса в Эстонии и приостановить контракты эстонский компаний с предприятиями, связанными с Лукашенко, инвестиции государственных фирм и банков.

Кальюланд заверила, что Эстония поставит Беларусь в приоритет на Совете безопасности ООН, где с 1 июня станет председателем.

Тихановская встретилась с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, со спикером парламента Юри Ратасом, бывшим министром иностранных дел и главой комитета иностранных дел Марко Миккельсеном. Они обсудили возбуждение дел против пособников режима Лукашенко по универсальной юрисдикции, возможность заведения дела в Международном уголовном суде в Гааге.
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Тэги: Совбез ООН Беларусь-Эстония Персона: Светлана Тихановская Керсти Кальюланд Город: Таллинн

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