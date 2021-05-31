Премьер Литвы назвала провокацией заявление Лукашенко о готовности прививать иностранцев «Спутником»

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT назвала провокацией заявление Александра Лукашенко о готовности Беларуси прививать иностранцев российской вакциной «Спутник V».

«Я это оцениваю как очередную вербальную провокацию, которыми отличается как кремлевский, так и белорусский режим. Это попытка найти какие-то внутренние темы и спекулировать на них», — цитирует главу правительства в переводе на русский язык новостной портал Delfi .

По словам Шимоните, во время визитов в разные муниципалитеты страны она «встречала людей, которые хотели бы в Литве привиться вакциной "Спутник V"», однако правительство «не может предоставить им такую возможность», поскольку эту вакцину не зарегистрировало Европейское агентство лекарственных средств.

Чиновница также заявила, что страны, которые выбрали «Спутник V», «не всегда получают качественную вакцину, о которой договаривались с поставщиками». «Мы слышали немало историй, когда в отдельные страны доставили непонятную вакцину "Спутник V" сомнительного качества, понятно, что это та тема, которую мы не видим смысла обсуждать, у нас есть и будет достаточное количество качественной западной вакцины», — сказала Шимоните.

Во время встречи с руководителями делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ 28 мая в Минске Лукашенко заявил, что Беларусь готова обустроить на своих пограничных переходах пункты для вакцинации от коронавируса иностранцев.

«Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят: помогите! Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии и вакцинации населения», — сказал Лукашенко.