Минздрав зарегистрировал минимальный после 10 марта приток заражений коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 632 случая COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 449 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Это минимальный показатель суточной заболеваемости коронавирусом после 10 марта, когда было зарегистрировано 609 заболевших. С тех пор этот показатель практически не опускался ниже 700, кроме 4 мая (697 случаев).

Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 394 439, умер 2851 пациент с коронавирусом, выздоровело — 385 382.

За минувшие сутки выполнено 11 760 тестов на коронавирус (днем ранее — 19 432). С начала эпидемии сделано 6 335 432 теста.

Более 525,9 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 296,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.