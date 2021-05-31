Студентке журфака Глафире Жук дали 30 суток в ее день рождения
На 30 суток арестована студентка факультета журналистики БГУ Глафира Жук.
Девушка была
Тогда было задержано несколько человек, в том числе журналистка TUT.by Любовь Касперович, которая
Рассмотрение административного протокола в отношении Жук состоялось сегодня в суде Московского района. Девушку обвинили в нарушении ч. 3 ст. 24.23 КоАП — нарушение порядка проведения массового мероприятия, совершенное повторно в течение года.
Решением судьи Татьяны Мотыль Глафира Жук арестована на 30 суток.
Именного сегодня Глафире Жук исполнилось 20 лет.