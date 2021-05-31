Студентке журфака Глафире Жук дали 30 суток в ее день рождения

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На 30 суток арестована студентка факультета журналистики БГУ Глафира Жук.

Фото vk.com/gzhuk2020

Девушка была задержана 29 мая. Причина задержания была неизвестна. Предполагалось, что Глафиру Жук могли обвинить в участии в несанкционированном мероприятии 14 мая у Дома правосудия, где в тот день начался процесс по «делу студентов». Жук готовила репортаж для «Народной воли» об этом процессе.

Тогда было задержано несколько человек, в том числе журналистка TUT.by Любовь Касперович, которая получила 15 суток.

Рассмотрение административного протокола в отношении Жук состоялось сегодня в суде Московского района. Девушку обвинили в нарушении ч. 3 ст. 24.23 КоАП — нарушение порядка проведения массового мероприятия, совершенное повторно в течение года.

Решением судьи Татьяны Мотыль Глафира Жук арестована на 30 суток.

Именного сегодня Глафире Жук исполнилось 20 лет.

 

 

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Тэги: журфак задержание журналиста административный арест Персона: Глафира Жук Татьяна Мотыль Любовь Касперович Город: Минск

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