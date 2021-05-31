Госпогранкомитет: временный вид на жительство не является основанием для выезда наземным транспортом

Временный вид на жительство в иностранном государстве не является основанием для выезда за границу наземным транспортом, говорится в комментарии Государственного пограничного комитета, размещенном в официальном телеграм-канале.

«Выезжать из Беларуси могут граждане, имеющие документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве», — отмечается в сообщении.

В комитете напомнили, что для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, выезд из страны наземным транспортом временно ограничен с 21 декабря 2020 года.

Запрет на выезд из Беларуси на самолетах не вводился. Но в течение прошлой недели многие страны закрыли для нашей страны свое воздушное пространство после захвата самолета Ryanair 23 мая для задержания Романа Протасевича.