Госдолг Беларуси за апрель снизился на 2,1%

Госдолг Беларуси на 1 мая составил 58,1 млрд рублей и за апрель снизился в рублевом выражении на 1,24 млрд рублей, или на 2,1%, сообщает Министерство финансов.

Данные Минфина свидетельствуют, что снижение госдолга в рублевом выражении произошло из-за укрепления курса белорусского рубля.

В валютном выражении внешний госдолг за апрель практически не изменился и составил на 1 мая 18,1 млрд долларов (снизился за апрель на 6,3 млн долларов).

В рублевом выражении внутренний госдолг также практически за апрель не изменился, составив на 1 мая 11,67 млрд рублей (уменьшение за апрель всего на 89,9 млн рублей).

Как сообщает Минфин, в январе—апреле государство привлекло внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 183 млн долларов, на погашение госдолга было направлено 637,9 млн долларов. Таким образом, выплаты по госдолгу превысили заимствования более чем на 450 млн долларов.

Минфин также сообщает, что на 1 мая госдолг Беларуси составил 37,4% к ВВП против 37,3% к ВВП в начале года. Между тем, отмечает БелаПАН, по данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, госдолг Беларуси (с учетом предоставленных госгарантий) в начале года составлял 48,4% к ВВП.

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