Более 270 учебных заведений по всей Беларуси получили сегодня сообщения о минировании

Установлено более 270 государственных организаций, в основном учебных заведений, получивших сегодня по электронной почте сообщения о заложенных в зданиях данных учреждений взрывных устройствах.

Как сообщает пресс-служба МВД, такие письма получили 118 школ в Минске, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей.

Все учреждения, получившие письмо с угрозой, были обследованы сотрудниками правоохранительных органов — информация не подтвердилась. Сейчас ведется розыск лиц, разославших сообщения.