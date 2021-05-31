Более 270 учебных заведений по всей Беларуси получили сегодня сообщения о минировании

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Установлено более 270 государственных организаций, в основном учебных заведений, получивших сегодня по электронной почте сообщения о заложенных в зданиях данных учреждений взрывных устройствах.

Как сообщает пресс-служба МВД, такие письма получили 118 школ в Минске, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей.

Все учреждения, получившие письмо с угрозой, были обследованы сотрудниками правоохранительных органов — информация не подтвердилась. Сейчас ведется розыск лиц, разославших сообщения.

 

 

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Тэги: угроза взрыва ложное минирование

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