Арина Соболенко и Александра Саснович встретятся во втором круге «Ролан Гаррос»

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Один из матчей второго круга одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису будет полностью белорусским. На корте встретятся четвертая ракетка мира Арина Соболенко и Александра Саснович (103-й номер мирового рейтинга).

Накануне белоруски успешно преодолели первый раунд. Соболенко обыграла Ану Конюх (144) из Хорватии — 6:4, 6:3, а Саснович была сильнее француженки Диан Парри (291) — 6:3, 3:6, 6:3.

Между собой в рамках WTA-тура Соболенко и Саснович играли всего один раз. В 2019 году на турнире в Ухане Соболенко обыграла Саснович в первом круге.

Во второй круг «Ролан Гаррос» также вышла Виктория Азаренко (16), на старте обыгравшая россиянку Светлану Кузнецову (40) — 6:4, 2:6, 6:3. Следующей соперницей Азаренко будет 18-летняя Клара Таусон (90) из Дании.

Еще одна белоруска Ольга Говорцова (138) в первом круге уступила россиянке Елене Весниной (1096) — 1:6, 0:6.

 

 

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Тэги: Ролан Гаррос Персона: Виктория Азаренко Ольга Говорцова Александра Саснович Арина Соболенко Ана Конюх Диан Парри Светлана Кузнецова Елена Веснина Клара Таусон

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