Арина Соболенко и Александра Саснович встретятся во втором круге «Ролан Гаррос»
Один из матчей второго круга одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису будет полностью белорусским. На корте встретятся четвертая ракетка мира Арина Соболенко и Александра Саснович (103-й номер мирового рейтинга).
Накануне белоруски успешно преодолели первый раунд. Соболенко обыграла Ану Конюх (144) из Хорватии — 6:4, 6:3, а Саснович была сильнее француженки Диан Парри (291) — 6:3, 3:6, 6:3.
Между собой в рамках WTA-тура Соболенко и Саснович играли всего один раз. В 2019 году на турнире в Ухане Соболенко обыграла Саснович в первом круге.
Во второй круг «Ролан Гаррос» также вышла Виктория Азаренко (16), на старте обыгравшая россиянку Светлану Кузнецову (40) — 6:4, 2:6, 6:3. Следующей соперницей Азаренко будет 18-летняя Клара Таусон (90) из Дании.
Еще одна белоруска Ольга Говорцова (138) в первом круге уступила россиянке Елене Весниной (1096) — 1:6, 0:6.