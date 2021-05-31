Ушел из жизни известный белорусский сосудистый хирург Вячеслав Янушко

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Скончался известный белорусский хирург, председатель Белорусской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Янушко. Ему было 70 лет.

Много лет Янушко был главным внештатным сосудистым хирургом Минздрава. Работал заместителем директора по кардиохирургической помощи РНПЦ «Кардиология».

Был членом Европейского общества кардиологов, Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов, Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов.

За время практической деятельности провел более семи тысяч операций на сердце и сосудах.

Как отметили в Минздраве, Янушко впервые разработал хирургическую тактику одномоментного лечения больных с сочетанным поражением коронарных артерий и артерий различных локализаций, которая с успехом применяется во многих странах СНГ.

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Хирурги Беларуси провели «трехэтажную» операцию

Впервые в Беларуси и странах СНГ Янушко выполнил операцию бивентрикулярного обхода желудочков сердца при терминальной стадии сердечной недостаточности. При его участии в РНПЦ «Кардиология» была проведена уникальная операция по трансплантации участка бедренно-подколенно-берцового сосудистого сегмента.
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Тэги: кончина хирург сосудистая хирургия Персона: Вячеслав Янушко

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