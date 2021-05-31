Макей: попытки разрушить нашу экономику санкциями могут привести к уничтожению государственности Беларуси

Санкции разрушают экономику Беларуси и могут привести к уничтожению государственности страны, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ» .

Фото пресс-службы МИД Беларуси

После принудительной посадки самолета Ryanair и задержания Романа Протасевича и Софии Сапеги, Евросоюз ускорил подготовку новых пакетов санкций в отношении белорусских властей, в том числе секторальных. США в начале июня возвращают прежние и готовят новые санкции.

Макей отметил, что «подобного рода меры затрагивают экономику страны и влияют на благополучие граждан».

«Меня поражают заявления европейских политиков, когда они говорят, что санкции нанесут ущерб власти, но, дескать, мы будем использовать их точечно, чтобы они не повлияли на народ. Санкции в любом случае затрагивают благополучие конкретного человека, это должны понимать все», — добавил министр.

«Мы очень серьезно относимся к заявлениям о том, что планируется четвертый пакет санкций против ряда чувствительных отраслей нашей экономики. Будем реагировать на эти вещи, чтобы нивелировать санкции. Не могу сейчас говорить, какие это будут меры, но у нас есть большой опыт жизни под санкциями, мы видим, как некоторые страны и сегодня живут под санкциями», — подчеркнул Макей.

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«Через санкции, через попытки поддержать оппозицию они пытаются разрушить нашу экономику, и это может привести к уничтожению государственности страны. Они должны четко отдавать себе отчет в этом. Они думают, что дальнейшее ухудшение экономической ситуации приведет к тому, что народ выйдет на улицы и сметет нынешнюю власть. Категорически не согласен», — заявил глава МИД.

Макей убежден, что «большинство народа сплотится, наоборот, в данной ситуации и будет поддерживать суверенитет, и независимость, и самостоятельность во внешней, во внутренней политике вопреки вот этому давлению».

«Экономика — основа государственности, основа существования независимого суверенного государства. После ее разрушения о суверенитете можно забыть, — заявил Макей. — Беларусь превратится в государство наподобие тех, в том числе наших соседей, которые действуют по указке извне».