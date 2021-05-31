«Шахтер» установил новый национальный рекорд
В 11-м туре чемпионата Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» одержал 11-ю победу. Это новый национальный рекорд.
Полная картина тура выглядит так:
- Витебск — Сморгонь — 5:0;
- Динамо (Мн) — Рух — 0:1;
- Торпедо-БелАЗ — Шахтер — 0:1;
- БАТЭ — Славия — 3:0;
- Неман — Спутник — 2:2;
- Гомель — Минск — 5:0;
- Слуцк — Ислочь — 2:1;
- Динамо (Бр) — Энергетик-БГУ — 0:1.
Турнирное положение после одиннадцати туров:
- Шахтер — 33;
- БАТЭ — 26;
- Гомель — 21;
- Рух — 21;
- Динамо (Мн) — 20;
- Витебск — 18;
- Динамо (Бр) — 17;
- Торпедо-БелАЗ — 15;
- Ислочь — 13;
- Минск — 13;
- Энергетик-БГУ — 12;
- Слуцк — 10;
- Славия — 8;
- Неман — 7;
- Сморгонь — 4;
- Спутник — 4.