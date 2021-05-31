«Шахтер» установил новый национальный рекорд

В 11-м туре чемпионата Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» одержал 11-ю победу. Это новый национальный рекорд.

Лучший бомбардир белорусского первенства Дембо Дарбо / Фото ФК «Шахтер»

Полная картина тура выглядит так:

Витебск — Сморгонь — 5:0;

Динамо (Мн) — Рух — 0:1;

Торпедо-БелАЗ — Шахтер — 0:1;

БАТЭ — Славия — 3:0;

Неман — Спутник — 2:2;

Гомель — Минск — 5:0;

Слуцк — Ислочь — 2:1;

Динамо (Бр) — Энергетик-БГУ — 0:1.

Турнирное положение после одиннадцати туров:

Шахтер — 33; БАТЭ — 26; Гомель — 21; Рух — 21; Динамо (Мн) — 20; Витебск — 18; Динамо (Бр) — 17; Торпедо-БелАЗ — 15; Ислочь — 13; Минск — 13; Энергетик-БГУ — 12; Слуцк — 10; Славия — 8; Неман — 7; Сморгонь — 4; Спутник — 4.