Первый вице-премьер рассказал, как будут спасать «Белавиа»

Авиакомпания «Белавиа» после введения ограничений на полеты в ряд стран Европы изменит модель бизнеса, увеличит количество рейсов в Россию и в целом в СНГ, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

«Я уверен, что «Белавиа» уже принимает решение об изменении модели бизнеса. Может быть, другие самолеты, может быть, другие направления, может быть, другая конструкция полетов вообще. Я уверен, что мы будем наращивать полеты в те страны, где нас пускают. Мы надеемся, и я уверен в партнерах, актуальны направления во все страны СНГ, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, в направлении Байкала, Алтая. Есть масса прекрасных уголков России, которые нужно развивать белорусам», — сказал Снопков.

Он выразил уверенность, что авиакомпании удастся выстроить «бизнес-модель, которая позволит компенсировать проблематику, существующую сегодня с Западом».

«Белавиа» выйдет с этой ситуации другой и лучше», — считает чиновник.

Снопков обратил внимание на ограничение транспортного сообщения с Россией, назвав ее единственной проблемой в отношениях двух стран. « Мы видим активизацию, но, это, конечно, не тот уровень, который был. Сегодня фактически почти в 10 раз меньше полетов совершаем. Это первый момент, который формирует экономику. Второй, который формирует человеческое общение: мы мало ездим друг другу в гости», — сказал первый зампремьера.

Снопков заявил, что эта проблема будет решена в ближайшие месяц-два.

29 мая гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец написал на своей странице в «Фейсбуке», что авиакомпания не будет массово сокращать персонал из-за закрытия воздушного пространства ряда стран для Беларуси и отказа принимать белорусские самолеты после инцидента с самолетом Ryanair.

«Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашистcкой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не «Белавиа», — заявил гендиректор авиакомпании.

«Это конечно же полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно и в первый раз», — отметил Чергинец.

«А что «Белавиа»? Так вот. Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвемся! «Васильки» останутся в небе, мы будем летать!» — подытожил он.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске . Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича , который находился на борту самолета.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

Ранее сообщалось, что c 24 мая начали стороной обходить Беларусь рейсы airBaltic .

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