Беларусь разгромно проиграла Швейцарии на ЧМ-2021 по хоккею

Национальная сборная Беларуси по хоккею потерпела крупное поражение от команды Швейцарии на чемпионате мира в Риге — 0:6 (0:2, 0:2, 0:2). Этот результат лишил белорусов даже теоретических шансов на выход в плей-офф.

Фото hockey.by

Это был шестой матч белорусов на групповой стадии чемпионата мира и пятое поражение.

Команда Михаила Захарова проиграла также сборным Словакии — 2:5, Чехии — 2:3 (овертайм), Великобритании — 3:4 и Дании — 2:5.

Единственная победа была одержана над сборной Швеции — 1:0.

После шести матчей сборная Беларуси с 4 очками занимает последнее восьмое место в группе.

Заключительный матч на турнире белорусские хоккеисты сыграют 1 июня в 20:15 против команды России.