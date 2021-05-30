В Минске задержана студентка журфака Глафира Жук

В Минске 29 мая задержана студентка факультета журналистки БГУ Глафира Жук, которая сотрудничает с газетой «Народная воля».

Фото vk.com/gzhuk2020

По информации правозащитников, Глафира Жук успела сообщить родителям, что ее везут в Московское РУВД Минска.

14 мая девушка пришла к Дому правосудия, где начиналось рассмотрение «дела студентов», чтобы подготовить репортаж для сайта «Народной воли».

Девушку задержали накануне ее дня рождения — 31 мая ей исполнится 20 лет, отмечает БелаПАН.