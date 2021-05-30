В Минске задержана студентка журфака Глафира Жук

/ Общество
Просмотров: 496

В Минске 29 мая задержана студентка факультета журналистки БГУ Глафира Жук, которая сотрудничает с газетой «Народная воля».

Фото vk.com/gzhuk2020

По информации правозащитников, Глафира Жук успела сообщить родителям, что ее везут в Московское РУВД Минска.

14 мая девушка пришла к Дому правосудия, где начиналось рассмотрение «дела студентов», чтобы подготовить репортаж для сайта «Народной воли».

Девушку задержали накануне ее дня рождения — 31 мая ей исполнится 20 лет, отмечает БелаПАН.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Народная воля задержание журналиста Персона: Глафира Жук Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Журналистка из Швейцарии о своем задержании: «Это было чистое беззаконие»

Журналистка из Швейцарии о своем задержании: «Это было чистое беззаконие»

«Именем Республики Беларусь…» Как судили главного редактора «Нашай Нівы»

«Именем Республики Беларусь…» Как судили главного редактора «Нашай Нівы»

«Нас держали в каком-то гараже». Журналист Березинский на свободе — до суда

«Нас держали в каком-то гараже». Журналист Березинский на свободе — до суда

Арестованный корреспондент БелаПАН Алесь Асипцов объявил голодовку

Арестованный корреспондент БелаПАН Алесь Асипцов объявил голодовку