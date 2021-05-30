Задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота
В Гродно 30 мая задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота.
Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Шота был задержан около 13: 45 возле своего дома. Причины и обстоятельства задержания пока не известны.
29 января в редакции портала были изъяты ноутбук, фотоаппараты, квадрокоптер, флешки, календари и журналы, изданные Hrodna.life.
В марте на редакцию портала Hrodna.life (400 базовых величин) и Алексея Шоту (25 базовых) был
На заседании райсуда Шота заявил, что на момент публикации телеграм-канал еще не был внесен в список. Кроме того, после запрета этого канала редакция удалила все упоминания о нем, которые удалось найти. Сознательно, целенаправленно и намеренно эти материалы не распространялись, подчеркнул главред.
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