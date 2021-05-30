В Гродно 30 мая задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Шота был задержан около 13: 45 возле своего дома. Причины и обстоятельства задержания пока не известны.

29 января в редакции портала были изъяты ноутбук, фотоаппараты, квадрокоптер, флешки, календари и журналы, изданные Hrodna.life.

В марте на редакцию портала Hrodna.life (400 базовых величин) и Алексея Шоту (25 базовых) был наложен штраф за «распространение информации, включенной в список экстремистских материалов» (ч. 2 ст. 17.11 КоАП). На сайте были обнаружены три материала со ссылками на телеграм-канал, который белорусские власти в прошлом году внесли в список экстремистских.

На заседании райсуда Шота заявил, что на момент публикации телеграм-канал еще не был внесен в список. Кроме того, после запрета этого канала редакция удалила все упоминания о нем, которые удалось найти. Сознательно, целенаправленно и намеренно эти материалы не распространялись, подчеркнул главред.

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