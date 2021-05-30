Егор Герасимов вновь не смог преодолеть первый круг «Ролан Гаррос»

28-летний белорусский теннисист Егор Герасимов (78-й номер мирового рейтинга) проиграл в первом круге одиночного разряда Открытого чемпионата Франции.

30 мая Герасимов встречался с французским теннисистом Энцо Куако (177), получившим wild card, и потерпел поражение — 6:7, 4:6, 3:6.

Герасимов второй раз в карьере играл в основной сетке «Ролан Гаррос» и второй раз проиграл в первом же круге.

В женской основной сетке Беларусь представлена четырьмя теннисистками.

Арина Соболенко (4) в первом круге встретится с Аной Конюх (144) из Хорватии. Виктория Азаренко (14) сыграет против россиянки Светланы Кузнецовой (40). Александра Саснович (103) начнет турнир матчем с Диан Парри (291) из Франции, а соперницей Ольги Говорцовой (138) будет еще одна россиянка Елена Веснина (1096).

Говорцова проиграла в третьем раунде квалификации, но по жребию отобралась в основную сетку. 34-летняя олимпийская чемпионка Елена Веснина лишь в феврале вернулась в тур после декрета и сыграла еще мало турниров, поэтому имеет пока очень низкий рейтинг.