В Беларуси от ковида скончалось еще десять человек за сутки

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1178 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1553 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

29 мая было зарегистрировано 992 заболевших, 28 мая — 1434, 27 мая — 1216, днем ранее — 1169. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 393 807, умер 2841 пациент с коронавирусом, выздоровело — 384 933.

За минувшие сутки выполнено 19 432 теста на коронавирус (днем ранее — 17 543). С начала эпидемии сделано 6 323 672 теста.

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

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