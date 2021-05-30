Роман Протасевич награжден международной премией Ion Raţiu Democracy Award

/ Общество
Просмотров: 86

Белорусский журналист и активист Роман Протасевич, задержанный белорусскими властями 23 мая и сейчас находящийся в СИЗО КГБ, награжден международной премией Ion Raţiu Democracy Award.

«Для нас большая часть наградить премией за 2021 год молодого белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича, который дал голос всей стране во время крупнейших антиправительственных протестов в истории Беларуси, используя технологии и новые медиа на пользу демократии», — цитирует Радыё Свабода Никулаэ Рачу, председателя благотворительного фонда семьи Рачу.

Премия названа в честь румынского политика и общественного деятель Иона Рачу, занимавшегося проблематикой демократических преобразований. Роман Протасевич стал вторым белорусом, удостоенным этой премии, после Анатолия Михайлова — эксперта в немецкой философии.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Ion Raţiu Democracy Award демократия Персона: Анатолий Михайлов Роман Протасевич Никулаэ Рачу

Другие материалы на эту тему:

Демократии лучше справляются с эпидемиями, чем авторитарные страны

Демократии лучше справляются с эпидемиями, чем авторитарные страны

Диктатура не в тренде. В белорусском обществе растет спрос на демократизацию

Диктатура не в тренде. В белорусском обществе растет спрос на демократизацию

Лукашенко: у нас полная демократия, которой ни в одной стране мира нет

Лукашенко: у нас полная демократия, которой ни в одной стране мира нет

Адам Михник: «Лукашенко не был в Куропатах? Ганьба, господин президент!»

Адам Михник: «Лукашенко не был в Куропатах? Ганьба, господин президент!»