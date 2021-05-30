Фотофакт. Лукашенко все же искупался в Черном море

Александр Лукашенко продолжает визит в Сочи, где у него в пятницу и субботу состоялись переговоры с Владимиром Путиным.

А сегодня вождь белорусского режима искупался в Черном море. Как сообщает «Пул Первого», температура воды у побережья Сочи сейчас составляет 16 градусов.

Напомним, в первый день переговоров Путин в диалоге с Лукашенко сказал, что вода в Черном море уже теплая и можно искупаться.

«Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться. Море становится всё теплее и теплее», — сказал Путин. «С удовольствием», — ответил Лукашенко.

В Сочи Лукашенко взял своего младшего сына Николая. Тот присутствовал на рабочем ужине с Путиным. Купался ли Николай вместе с отцом в море, не сообщается.

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