Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ

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Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ. У сестры Протасевича приняли первую передачу для него, однако забрали оттуда книгу, сообщают правозащитники.

Задержанная вместе с Протасевичем его подруга София Сапега также находится в СИЗО КГБ.

Фото spring96.org

Проживавший в Литве и Польше журналист и активист Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны белорусскими властями 23 мая после вынужденной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На родине Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. Он был объявлен в международный розыск и внесен в список лиц, причастных к террористической деятельности, власти страны ранее направили в Польшу запрос о его выдаче.

Белорусские правозащитники признали Протасевича политзаключенным, напоминает БелаПАН.

 

 

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Тэги: задержание Протасевича Персона: Роман Протасевич София Сапега

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