Вышла на свободу политзаключенная Наталья Раентова, укусившая омоновца
После отбытия наказания 29 мая вышла на свободу Наталья Раентова, которую белорусские правозащитники признали политзаключенной, сообщает
25 февраля суд Центрального района Минска
Раентову обвиняли по ст. 364 УК — насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Дело рассматривала судья Татьяна Оковитая.
Инцидент произошел 29 августа прошлого года. Омоновцы
Раентовых наказали административным арестом на 12 и 15 суток, но позже на Наталью Раентову завели уголовное дело.
Свои моральные страдания омоновец Хомич оценил в 2000 рублей. Суд назначил взыскать эту сумму с Раентовой в пользу потерпевшего.
Раентова вину не признала. В последнем слове она согласилась с тем, что укусила пострадавшего, но заявила, что сделала это непреднамеренно, находясь в состоянии стресса и аффекта.
Брат Натальи Александр Раентов в декабре также был задержан в рамках уголовного дела и получил