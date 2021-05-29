Вышла на свободу политзаключенная Наталья Раентова, укусившая омоновца

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После отбытия наказания 29 мая вышла на свободу Наталья Раентова, которую белорусские правозащитники признали политзаключенной, сообщает БелаПАН.

25 февраля суд Центрального района Минска приговорил Раентову к восьми месяцам лишения свободы в условиях общего режима. Прокурор запрашивала для нее два года лишения свободы.

Раентову обвиняли по ст. 364 УК — насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Дело рассматривала судья Татьяна Оковитая.

Инцидент произошел 29 августа прошлого года. Омоновцы задержали брата и сестру Наталью и Александра Раентовых в троллейбусе после женского марша солидарности. При задержании девушка укусила сотрудника ОМОНа Андрея Хомича за бедро.

Раентовых наказали административным арестом на 12 и 15 суток, но позже на Наталью Раентову завели уголовное дело.

Свои моральные страдания омоновец Хомич оценил в 2000 рублей. Суд назначил взыскать эту сумму с Раентовой в пользу потерпевшего.

Раентова вину не признала. В последнем слове она согласилась с тем, что укусила пострадавшего, но заявила, что сделала это непреднамеренно, находясь в состоянии стресса и аффекта.

Брат Натальи Александр Раентов в декабре также был задержан в рамках уголовного дела и получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

 

 

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Тэги: насилие в отношении сотрудника милиции укусил омоновец Персона: Александр Раентов Наталья Раентова Андрей Хомич Татьяна Оковитая

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