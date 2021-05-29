Новые санкции ЕС в отношении режима Лукашенко могут затронуть сферу энергетики

/ Беларусь-ЕС
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Энергетика может стать одной из сфер, где будут введены санкции ЕС в отношении Беларуси, заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Фото Karolina Pansevič / delfi.lt

«Четвертый пакет — будут опять же персональные санкции и по компаниям. Но пятый пакет пойдет — уже экономические санкции. На сегодняшний день Евросоюз не имеет никаких экономических санкций серьезных против Минска, поэтому это все может изменить ситуацию. В том числе энергетика — одна из отраслей, на которую могут быть направлены эти санкции», — сказал евродепутат, сообщает БелаПАН.

«Мы тоже пострадаем экономически, мы это знаем. Для Литвы это будет очень больно, но, знаете, мы не должны шутить судьбами белорусов и судьбами своих граждан, видя такую ситуацию», — заявил Ауштрявичюс.

 

 

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Тэги: санкции против режима Лукашенко Персона: Пятрас Ауштрявичюс

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