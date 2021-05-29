В Беларуси зарегистрировали 992 случая COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 992 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1213 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

28 мая было зарегистрировано 1434 заболевших, 27 мая — 1216, 26 мая — 1169, днем ранее — 840. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 392 629, умер 2831 пациент с коронавирусом, выздоровело — 383 380.

За минувшие сутки выполнено 18 143 теста на коронавирус (днем ранее — 17 543). С начала эпидемии сделано 6 304 240 тестов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус в Беларуси

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