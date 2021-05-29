Россиянин Егор Дудников содержится в минском СИЗО КГБ с 5 мая

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В Минске задержали 20-летнего гражданина России Егора Дудникова. Последние две недели к нему не допускают адвоката.

Егор Дудников. Фото из семейного архива

«Я до сих пор не знаю точно, что ему предъявляют, какие доказательства есть против него… Ничего не знаю. Только одно письмо пришло от него, хотя мы ему уже, наверное, десяток отправили», — рассказала правозащитникам «Весны» мама задержанного Юлия.

Егора Дудникова задерживали в октябре 2020 года, но тогда ему удалось избежать ареста, так как, «когда его стали бить [силовики], ему стало плохо с сердцем».

Парню грозит до трех лет лишения свободы.
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Тэги: СИЗО КГБ Беларусь-Россия Персона: Егор Дудников Город: Минск

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