Россия разрешила «Люфтганзе» и «Эйр Франс» полеты в обход Беларуси
Компании Lufthansa и Air France получили разрешения на полеты в Москву по измененным маршрутам в обход Беларуси.
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверял, что перебои в авиаперелетах европейских компаний в Россию были вызваны техническими причинами.
«Здесь нет никакого повода для очередных проблем. У нас хватает своих, — заявил Песков. — Российские авиационные власти, службы и ведомства не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Беларуси с рейсом Ryanair».