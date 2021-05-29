Россия разрешила «Люфтганзе» и «Эйр Франс» полеты в обход Беларуси

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Компании Lufthansa и Air France получили разрешения на полеты в Москву по измененным маршрутам в обход Беларуси.

Источник: Air France

Об этом сообщает РБК.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверял, что перебои в авиаперелетах европейских компаний в Россию были вызваны техническими причинами.

«Здесь нет никакого повода для очередных проблем. У нас хватает своих, — заявил Песков. — Российские авиационные власти, службы и ведомства не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Беларуси с рейсом Ryanair».
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Тэги: Lufthansa Air France инцидент с самолетом Ryanair Персона: Дмитрий Песков Город: Москва

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