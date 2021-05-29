СОБР задержал администратора протестного чата улицы Берута

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Силовики задержали администратора протестного чата жителей минской улицы Берута (район станции метро «Пушкинская»), сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники ГУБОПиК вычислили 43-летнюю жительницу Минска, которая управляла телеграм-ресурсом «Берута чат». Женщину задерживали при силовой поддержке СОБРа. Накануне она успела передать права управления чатом своей подруге из Украины.

«С минувшего августа в сообществе, где насчитывалось около 600 человек, призывали к участию в протестных акциях, включая дворовые и районные марши с использованием незарегистрированной символики, а также к противодействию правоохранительным органам. Администратор работает в IT-сфере и воспитывает 12-летнего сына», — рассказали в МВД.

За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий на минчанку составили протокол.
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Тэги: СОБР телеграм-канал улица Берута Город: Минск

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