Посольство США в годовщину ареста Тихановского призвало его освободить

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Посольство США в Беларуси в годовщину задержания блогера Сергея Тихановского выступило с призывом к его освобождению.

«Ровно год назад режим Лукашенко арестовал оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Популярность его блога была расценена режимом Лукашенко как угроза и послужила мотивом его ареста в минувшем году. Мы призываем освободить Тихановского, вернуть любящего мужа и отца двоих детей домой», — говорится в сообщении американской дипмиссии в «Фейсбуке».

Видеоблогер Сергей Тихановский, автор youtube-канала «Страна для жизни» хотел баллотироваться в президенты Беларуси на выборах 2020 года, но его инициативную группу Центризбирком не зарегистрировал. Тогда свою кандидатуру выдвинула его супруга Светлана Тихановская.

Блогер был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты своей жены. Тихановскому инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение материалов, разжигающих социальную рознь, угрозы в адрес главы Центризбиркома и нарушение общественного порядка с применением насилия против представителей власти.
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Тэги: задержания активистов Беларусь-США Страна для жизни Персона: Сергей Тихановский

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