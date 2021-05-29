Журналистка TUT.by Любовь Касперович вышла из ЦИП на Окрестина
Из ЦИП на Окрестина после 15 суток административного ареста вышла журналист TUT.by Любовь Касперович.
Журналистку задержали 14 мая, когда в Минске начался суд по «делу студентов». Люба брала интервью у друзей подсудимых — и оказалась за решеткой,
Ее осудили по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии). Процесс шел по скайпу. Свидетель-милиционер во время допроса находился с Любой в одной комнате, но Сергея Кацера — судью Суда Московского района это не смутило.