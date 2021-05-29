Журналистка TUT.by Любовь Касперович вышла из ЦИП на Окрестина

/ Общество
Просмотров: 31

Из ЦИП на Окрестина после 15 суток административного ареста вышла журналист TUT.by Любовь Касперович.

Денис Жук, БелаПАН

Журналистку задержали 14 мая, когда в Минске начался суд по «делу студентов». Люба брала интервью у друзей подсудимых — и оказалась за решеткой, сообщил портал.

Ее осудили по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии). Процесс шел по скайпу. Свидетель-милиционер во время допроса находился с Любой в одной комнате, но Сергея Кацера — судью Суда Московского района это не смутило.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ЦИП на Окрестина задержания журналистов дело студентов Персона: Любовь Касперович Сергей Кацер

Другие материалы на эту тему:

Суд по «делу студентов». Журналистов не пустили, пришедших поддержать задержали

Суд по «делу студентов». Журналистов не пустили, пришедших поддержать задержали

Николай Козлов: «Обос...ные коровы имеют больше прав, чем люди в камерах ЦИП»

Николай Козлов: «Обос...ные коровы имеют больше прав, чем люди в камерах ЦИП»

Атака на брестских журналистов — против здравого смысла и свободы слова

Атака на брестских журналистов — против здравого смысла и свободы слова

Борисевич приговорена к шести месяцам колонии, Сорокин — к двум годам

Борисевич приговорена к шести месяцам колонии, Сорокин — к двум годам