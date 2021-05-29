Недолго белорусы радовались солнцу и теплу. Согласно кратковременному прогнозу Белгидромета, на территории Беларуси уже в понедельник заметно похолодает.

Как отмечается, 31 мая ночью по юго-востоку (днем в большинстве районов) ожидаются дожди.

Днем прогремят грозы. Ветер северный умеренный (днем порывистый).

Столбик термометра покажет:

ночью +3..+10°С;

днем +9..+16°С.

Сегодня же синоптики прогнозируют переменную облачность. Практически повсеместно пройдут дожди (местами прогнмят грозы). Ветер северный умеренный (при грозах порывистый).

Температура воздуха в регионах:

Брест +16..+18°C;

Витебск +17..+19°C;

Гомель +17..+19°C;

Гродно +16..+18°C;

Могилев +18..+20°C;

Минск +17..+19°C.