В понедельник заметно похолодает
Недолго белорусы радовались солнцу и теплу. Согласно кратковременному прогнозу Белгидромета, на территории Беларуси уже в понедельник заметно похолодает.
Как отмечается, 31 мая ночью по юго-востоку (днем в большинстве районов) ожидаются дожди.
Днем прогремят грозы. Ветер северный умеренный (днем порывистый).
Столбик термометра покажет:
- ночью +3..+10°С;
- днем +9..+16°С.
Сегодня же синоптики прогнозируют переменную облачность. Практически повсеместно пройдут дожди (местами прогнмят грозы). Ветер северный умеренный (при грозах порывистый).
Температура воздуха в регионах:
- Брест +16..+18°C;
- Витебск +17..+19°C;
- Гомель +17..+19°C;
- Гродно +16..+18°C;
- Могилев +18..+20°C;
- Минск +17..+19°C.