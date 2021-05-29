Что произошло с валютой

/ Экономика
Просмотров: 292

Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Вот насколько они укрепили свои позиции:

евро на 0,0234 пункта (с 3,0636 до 3,087 белорусского рубля);

доллар на 0,0249 пункта (с 2,508 до 2,5329 белорусского рубля);

российский рубль на 0,0378 пункта (с 3,407 до 3,4448 белорусского рубля за 100 российских).

злотый на 0,0573 пункта (с 6,8233 до 6,8806 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна на 0,0693 пункта (с 9,1404 до 9,2097 белорусского рубля за 100 гривен).

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года