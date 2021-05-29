Захаров рассказал, почему белорусы проиграли матч смерти

«Датчане жали-жали нас в третьем периоде — и дожали», — такое высказал главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров после проигранного матча чемпионата мира против датчан.

По его словам, «сложностей сборной добавило удаление [Дрозда]. У нас каждый игрок на счету».

«По броскам проиграли первый период 3:13. После второго мы все равно уступали в этом компоненте, но вели в счете. Нам нельзя было ошибаться при 2:1, но мы делали это — в своей зоне, теряли игроков, с пятака пропускали», — рассказал главком.

«Очень много бросков нам сегодня нанесли. К сожалению, мы не смогли ни помехи создавать, ни блокировать. А третий период показал, что физически соперник был сильнее. К 11-й минуте заключительной трети они вели с существенным преимуществом по броскам — мы не могли даже сконцентрироваться», — заявил Захаров.

Он отметил, что к легионерам (Бэйлену, Паре и Платту) «есть вопросы»: «Знаете, к чемпионату мира нужно готовиться заранее. К сожалению, не услышали ребята мои слова о том, что надо приехать пораньше на сбор».

Наставник подчеркнул, что мировое первенство — это «сложное соревнование», к которому «нужно быть хорошо готовыми физически»: «Датчане жали-жали нас в третьем периоде — и дожали».

Белорусы на групповом этапе сыграли:

Оставшиеся матчи белорусов:

30.05. — Швейцария (16:15);

01.06. — Россия (20:15).

Чтобы Беларусь осталась в элите мирового хоккея, команда Захарова не должна оказаться на последнем месте в группе А. На данный момент турнирное положение следующее:

Швейцария — 9 очков (4 матча);

Словакия — 9 (4);

Россия — 9 (4);

Дания — 8 (5);

Швеция — 6 (5);

Чехия — 5 (4);

Великобритания — 4 (5);

Беларусь — 4 (5).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.