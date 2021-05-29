Захаров рассказал, почему белорусы проиграли матч смерти
«Датчане жали-жали нас в третьем периоде — и дожали», — такое высказал главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров после
По его словам, «сложностей сборной добавило удаление [Дрозда]. У нас каждый игрок на счету».
«По броскам проиграли первый период 3:13. После второго мы все равно уступали в этом компоненте, но вели в счете. Нам нельзя было ошибаться при 2:1, но мы делали это — в своей зоне, теряли игроков, с пятака пропускали», — рассказал главком.
«Очень много бросков нам сегодня нанесли. К сожалению, мы не смогли ни помехи создавать, ни блокировать. А третий период показал, что физически соперник был сильнее. К 11-й минуте заключительной трети они вели с существенным преимуществом по броскам — мы не могли даже сконцентрироваться», — заявил Захаров.
Он отметил, что к легионерам (Бэйлену, Паре и Платту) «есть вопросы»: «Знаете, к чемпионату мира нужно готовиться заранее. К сожалению, не услышали ребята мои слова о том, что надо приехать пораньше на сбор».
Наставник подчеркнул, что
Белорусы на групповом этапе сыграли:
Оставшиеся матчи белорусов:
- 30.05. — Швейцария (16:15);
- 01.06. — Россия (20:15).
Чтобы Беларусь осталась в элите мирового хоккея, команда Захарова не должна оказаться на последнем месте в группе А. На данный момент турнирное положение следующее:
- Швейцария — 9 очков (4 матча);
- Словакия — 9 (4);
- Россия — 9 (4);
- Дания — 8 (5);
- Швеция — 6 (5);
- Чехия — 5 (4);
- Великобритания — 4 (5);
- Беларусь — 4 (5).
По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.