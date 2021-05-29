Американские авиаперевозчики получили предупреждение быть осторожными при полетах над Беларусью

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило предупреждение для авиаперевозчиков, призвав их проявлять крайнюю осторожность при пересечении воздушного пространства Беларуси.

«Авиакомпаниям следует продолжать проявлять крайнюю осторожность до тех пор, пока управление не сможет провести более полную оценку действий Беларуси, связанных с изменением маршрута пассажирского самолета 23 мая и возможностью повторения аналогичных действий в будущем»,— говорится в сообщении на сайте FAA.

Регулятор сообщил, что вместе с другими американскими ведомствами определит необходимость принятия дополнительных мер. Также FAA намерено изучить отчет по результатам международного расследования и определить риски для американских пассажирских авиакомпаний, сообщает «Коммерсант».

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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Тэги: авиасообщение авиаперевозки инцидент с самолетом Ryanair

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