Лукашенко и Путин общались в Сочи более пяти часов. Итоговых заявлений не будет

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи завершились.

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Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», встреча продолжалась 5 часов 15 минут. В процессе переговоров состоялся рабочий ужин.

Заявлений по итогам переговоров не было, отмечает «Коммерсант».

Во время открытой части переговоров Путин сообщил о планах обсудить интеграцию в рамках Союзного государства. Лукашенко же заявил, что привез документы, поясняющие ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске.