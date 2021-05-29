Лукашенко и Путин общались в Сочи более пяти часов. Итоговых заявлений не будет

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Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи завершились.

Фото kremlin.ru

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», встреча продолжалась 5 часов 15 минут. В процессе переговоров состоялся рабочий ужин.

Заявлений по итогам переговоров не было, отмечает «Коммерсант».

Во время открытой части переговоров Путин сообщил о планах обсудить интеграцию в рамках Союзного государства. Лукашенко же заявил, что привез документы, поясняющие ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске.

 

 

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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